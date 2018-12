LIVE EXTRA - Kraker Chelsea - Manchester City

Eden Hazard in gevecht met David Silva. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Premier League staat dit weekend in het teken van de topper tussen Chelsea en Manchester City. Het duel op Stamford Bridge gaat om 18.30 uur van start. The Citizens moeten winnen om de koppositie weer af te pakken van Liverpool, dat eerder op de zaterdag simpel afrekende met AFC Bournemouth: 0-4. Volg het duel van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.