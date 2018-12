Ronnie O’Sullivan op zijn sloffen naar finale

De overmacht van The Rocket was te groot voor Ford, die voor de eerste keer in zijn loopbaan in een halve finale van een groot rankingtoernooi stond.

De 6-1 zege zegt genoeg dat de 43-jarige O’Sullivan zijn pantoffels kon aanhouden om de finale te bereiken. The Rocket kan morgenavond geschiedenis schrijven als hij voor de 7e keer het UK Championship weet te winnen. Nu staat hij gelijk met Steve Davis, die ook zes keer de kampioensbeker omhoog mocht houden.

Inmiddels komt de magische grens van 1000 century’s (series van 100 punten of meer) heel dichtbij voor O’Sullivan. De teller staat nu op 985. The Rocket speelt morgen in de finale tegen de winnaar van de andere halve finale partij tussen Stuart Bingham en Mark allen.