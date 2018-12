Gunstige WK-loting Leeuwinnen

Dat betekent dat de Leeuwinnen, die in pot 2 zaten, in de groepsfase in ieder geval titelverdediger Verenigde Staten ontlopen.

Nederland, Europees kampioen, speelt in groep E verder tegen Nieuw-Zeeland en Kameroen.

De drie speelsteden liggen in het noorden van Frankrijk, wat meegenomen is voor de Oranje-supporters die de wedstrijden willen bezoeken.

De nummers één en twee van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de beste vier nummers drie. Als Oranje de groepsfase overleeft, dan wacht mogelijk een ontmoeting met wereldkampioen de Verenigde Staten of Zweden. De beste drie Europese deelnemers op het WK plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

Oranje plaatste zich via de play-offs voor het eindtoernooi. Daarin werden Denemarken en Zwitserland verslagen.