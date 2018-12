Miedema voorzichtig positief over WK-loting

Nederland moet het daarin in de groepsfase opnemen tegen Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen.

,,Twee landen kennen we al van het vorige WK", reageerde Miedema vanuit Engeland bij de NOS. Nederland speelde in 2015 bij het WK in Canada in de groepsfase gelijk tegen Canada (1-1) en won van Nieuw-Zeeland (1-0). ,,Dat kan moeilijk worden, maar dat is afwachten op het toernooi zelf. Tegen beide landen kunnen we een goed resultaat halen."

Volgens Miedema is er voor het aankomend WK niet één grote favoriet. ,,Ook een land als Nederland dat een outsider is heeft kansen."