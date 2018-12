Ajax ziet Van de Beek en Onana uitvallen

Even daarvoor moest ook Donny van de Beek het veld verlaten met een - zo te zien- bovenbeenblessure.

Het is onduidelijk of Van de Beek en Onana komende week met Ajax tegen Bayern München kunnen meedoen in de Champions League.

Ook achter de naam van Kasper Dolberg staat een vraagteken. De aanvaller heeft vrijdag op de training last van een knie gekregen. Trainer Erik ten Hag had hem niet mee naar Zwolle genomen.

Hakim Ziyech maakte nog geen deel uit van de basisploeg van Ajax voor het duel met PEC. „Hij is nog maar net hersteld van een knieblessure”, vertelde Ten Hag. „Daarom start hij nog even op de bank.”