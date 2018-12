Chelsea bezorgt Manchester City eerste nederlaag

De Londenaren wonnen de topper op Stamford Bridge met 2-0. Door de nederlaag van City is Liverpool de nieuwe koploper in Engeland. De 'Reds' wonnen eerder op de dag met 4-0 bij Bournemouth en hebben één punt meer dan de club uit Manchester. Chelsea en Arsenal volgen op acht punten.

N'Golo Kanté schoot Chelsea op slag van rust op 1-0. De Fransman kreeg de bal perfect neergelegd door Eden Hazard en schoot hard langs doelman Ederson. Met nog een kwartier te spelen kopte David Luiz uit een corner de tweede goal binnen. Manchester City kon in de slotfase niet meer dichterbij komen.

Manchester City had sinds april niet meer verloren in de Engelse competitie. Dit seizoen stond de teller op dertien zeges en twee gelijke spelen, tegen Liverpool en Wolverhampton Wanderers. Bij Chelsea stokte de doelpuntenmachine van coach Pep Guardiola echter. Na de 0-0 tegen Liverpool is het pas de tweede competitiewedstrijd waarin City niet scoorde.