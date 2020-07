Sport Kort: Dafne Schippers voor eerste 200 meter naar Hongarije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Dafne Schippers voor eerste 200 meter naar Hongarije

14:45 uur Dafne Schippers heeft een atletiekwedstrijd in Hongarije uitgekozen voor haar eerste 200 meter buiten Nederland in dit seizoen. De tweevoudig wereldkampioene op deze sprintafstand doet op 19 augustus mee aan de Gyulai István Memorial in Szekesfehervar, een wedstrijd uit de World Continental Tour.

Schippers liep na de lange coranapauze pas één wedstrijd. Ze deed op 9 juli op Papendal mee aan de zogeheten Inspiration Games. Samen met Marije van Hunenstijn en Nadine Visser kwam ze uit op een alternatieve 3x100 meter estafette.

Japanse sport gebukt onder kindermishandeling

13:50 uur In de Japanse sport komt nog steeds veel fysiek en verbaal geweld voor tegen kinderen. Dat staat in een recent onderzoek van Human Rights Watch. De organisatie die opkomt voor de rechten van het kind publiceerde maandag een 67 pagina’s tellend document met de veelzeggende titel: ’Ik ben zo vaak geslagen dat ik de tel kwijt ben’.

Het rapport is gebaseerd op interviews met vijftig (oud)-sporters, een online-enquête die 757 reacties opleverde en gesprekken met acht Japanse sportbonden. Van de 381 respondenten van 24 jaar of jonger gaf 19 procent aan dat ze als kind tijdens het sporten zijn gestompt, geslagen, geschopt of met een voorwerp zijn mishandeld.

Volleybal: Amerikaanse coach weg bij Nederlandse bond

12.11 uur: De Nederlandse beachvolleybalbond heeft afscheid moeten nemen van Angie Akers. De 44-jarige Amerikaanse, zelf oud-beachvolleybalster, werkte ruim vijf jaar als coach bij de nationale selectie. Akers had de vrouwelijke topduo’s onder haar hoede.

Onder leiding van de Amerikaanse eindigden Madelein Mappelink en Marleen van Iersel als negende op de Olympische Spelen van Rio 2016. Akers was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de successen van Meppelink en Sanne Keizer, die in 2018 de Europese titel pakten en de basis legden voor plaatsing voor de Spelen van Tokio.

Bondscoach Richard de Kogel betreurt het vertrek van Akers, die aan de slag gaat bij de Amerikaanse bond. „Het is een aderlating in onze staf. De laatste jaren vormden we een hechte staf dat werkte zoals dat in de top behoort te gaan”, aldus De Kogel.

Voetbal: Voorzitter Boliviaanse bond overleden aan coronavirus

08.16 uur: De voorzitter van de Boliviaanse voetbalbond is overleden aan het coronavirus. César Salinas werd eerder deze maand opgenomen in het ziekenhuis en overleed daar aan de gevolgen van Covid-19. De 58-jarige Salinas was sinds 2018 voorzitter van de bond van Bolivia.

Salinas fungeerde daarvoor als voorzitter van The Strongest, de oudste voetbalclub van Bolivia. Zijn vrouw Inés is nu de baas van die club. Ook zij testte onlangs positief op het coronavirus.

De Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol reageerde geschokt. „Conmebol en de Zuid-Amerikaanse voetbalfamilie betreuren de dood van César Salinas ten zeerste. We betuigen ons diepste medeleven aan de familie, maar ook aan onze vrienden en collega’s van de Boliviaanse bond.” Salinas was samen met de autoriteiten bezig om de nationale voetbalcompetitie weer op te starten na een maandenlange onderbreking vanwege het virus.

Bolivia heeft ruim 11 miljoen inwoners. Vooralsnog zijn ruim 2100 mensen in het land overleden aan Covid-19.

Golf: Rahm na toernooiwinst nieuwe nummer 1

07.22 uur: De Spaanse golfer Jon Rahm heeft de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van Rory McIlroy. Dat deed de 25-jarige Bask door het Memorial Tournament in Dublin (Ohio) te winnen. Rahm, die nog nooit een major won, is na Seve Ballesteros de tweede Spanjaard die zich de mondiale nummer 1 in het golf mag noemen.

„Toen ik dertien of veertien jaar was, zei ik al dat ik de nummer 1 wilde worden. Het is gelukt, ik heb er geen woorden voor”, zei Rahm, die de slotronde in ging met een voorsprong van vier slagen. Onder lastige omstandigheden, met veel wind en regen, legde hij de vierde ronde op de Muirfield Golf Club af in 75 slagen (+3). Met een totaal van 279 had de Spanjaard drie slagen voorsprong op de Amerikaan Ryan Palmer.

De onttroonde nummer 1, de Noord-Ier McIlroy, eindigde met 292 op de gedeelde 32e plaats. De Amerikaan Tiger Woods sloot zijn eerste toernooi na de corona-onderbreking af op de veertigste plek met 294 slagen.

Rahm zag zijn royale voorsprong op de laatste negen holes nog bijna in gevaar komen. De Spanjaard moest een aantal bogeys invullen op zijn scorekaart en kreeg zelfs voor straf twee slagen erbij, omdat hij de bal op de zestiende hole per ongeluk liet bewegen terwijl hij z’n slag aan het oefenen was. Rahm wist die bal vanuit het gras in één keer in het putje te slaan en vierde uitbundig een birdie. Hij hoorde pas na de laatste hole dat hij twee slagen extra had gekregen omdat het balletje al voor het slaan licht had bewogen. „Echt? Als de bal heeft bewogen, dan zij dat zo”, zei Rahm. „Het verandert niets aan de uitkomst van het toernooi.”

Joost Luiten keerde terug in de top 100 van de wereld. De Rotterdammer steeg van plek 103 naar 96. Luiten eindigde afgelopen week als zesde op een toernooi uit de Europese Tour in Oostenrijk.

Voetbal: Schmidt begint aan klus bij PSV

07.08 uur: Trainer Roger Schmidt begint aan zijn eerste training bij PSV. De Duitser is de opvolger van interim-coach Ernest Faber, die op zijn beurt de ontslagen Mark van Bommel tot aan het einde van het afgelopen afgebroken seizoen in de eredivisie verving.

Schmidt maakte als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen naam met een aanvallende speelwijze. Bij PSV is een beperkt aantal fans welkom op de eerste training voor het nieuwe voetbaljaar. Schmidt geeft ’s middags een persconferentie.

Ook andere voetbalclubs uit de eredivisie beginnen aan de voorbereiding op het seizoen. Bij FC Groningen ontbreekt Arjen Robben, die geadviseerd is nog even geen risico te nemen. Het jubilerende sc Heerenveen, Heracles Almelo en ADO Den Haag beginnen maandag eveneens met trainen. De eredivisie gaat op 12 september van start. Daarvoor zijn al twee interlands van het Nederlands elftal in de Nations League.

Voetbal: SC Heerenveen viert 100-jarig bestaan

07.05 uur: De Friese voetbalclub sc Heerenveen viert maandag het 100-jarig bestaan. Als gevolg van de coronacrisis is een groot feest niet mogelijk, maar Heerenveen besteedt met enkele online-activiteiten wel aandacht aan het jubileum. De selectie van trainer Johnny Jansen begint maandag ook aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De club werd op 20 juli 1920 opgericht onder de naam Athleta, maar al snel omgedoopt in De Spartaan en later in VV Heerenveen. Sinds 1977 heet de club sc Heerenveen.

Ter ere van het 100-jarig bestaan werd onlangs het jubileumboek ’100 jaar vv & sc Heerenveen’ gepresenteerd. Erevoorzitter Riemer van der Velde ontving het eerste exemplaar van het 5 kilogram zware naslagwerk, waarin alle historische momenten van de club van onder anderen Abe Lenstra, Foppe de Haan en Klaas-Jan Huntelaar uitvoerig worden beschreven. In het boek staan alle wedstrijden, alle spelers en alle doelpunten gerangschikt van de club die in 2009 na twee verloren bekerfinales met de KNVB-beker de eerste hoofdprijs veroverde.

Voetbal: Wotte nieuwe trainer Al-Wahda, Groenendijk assistent

07.00 uur: Mark Wotte (59) is de nieuwe trainer van Al-Wahda. De Nederlandse oud-prof heeft bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten promotie gemaakt. Hij fungeerde daar als hoofd opleidingen. Wotte was in Nederland onder meer coach van ADO Den Haag en FC Utrecht.

Bij Al-Wahda waren eerder onder anderen Maurice Steijn, Henk ten Cate en Rinus Israel als hoofdtrainer werkzaam. Wotte krijgt in zijn nieuwe functie assistentie van onder anderen Alfons Groenendijk en Dennis Gentenaar.

Wotte kan komend seizoen een beroep doen op onder anderen Tim Matavz. De 31-jarige aanvaller uit Slovenië heeft een contract ondertekend bij Al-Wahda. Matavz nam vorige maand transfervrij afscheid bij Vitesse. Hij voetbalde ook voor FC Groningen, FC Emmen, PSV, FC Augsburg, Genoa en 1. FC Nürnberg.