Ajax wint, maar blessures Onana en Van de Beek

Het was Klaas-Jan Huntelaar die de score in de 22e minuut opende. Het was de eerste echte kans voor Ajax dat het in het eerste deel van de wedstrijd knap lastig had tegen PEC. Tien minuten later tekende Frenkie de Jong fraai voor de 2-0 nadat hij een handjevol Zwolse verdedigers op het verkeerde been had gezet.

Eigen goal

Op slag van rust kwam PEC weer terug in de wedstrijd door een eigen doelpunt van Lasse Schöne: 2-1.

Geel De Ligt

PEC schuwde de duels niet, maar toch was het Matthijs de Ligt die na vijf minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd kreeg. De aanvoerder van Ajax vloerde Kingsley Ehizibue voordat hij gevaarlijk kon worden. Rood, smeekten de spelers van PEC Zwolle. Scheidsrechter Jochem Kamphuis vond een gele prent voldoende.

Blessures

Enorme domper voor Ajax in de eerste helft was het uitvallen van Donny van de Beek en doelman André Onana. Het is nog onduidelijk of beide spelers inzetbaar zijn komende week in het Europese treffen met Bayern München.

Kasper Dolberg ontbrak in Zwolle omdat hij vrijdag op de training een knieblessure had opgelopen. Hakim Ziyech, pas net hersteld van een knieblessure, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bekijk ook: Ten Hag laat weinig los over blessures

Bekijk ook: Ajax ziet Van de Beek en Onana uitvallen

In de tweede helft had Ajax het opnieuw moeilijk met PEC dat jaagde op de gelijkmaker. Met nog 20 minuten op de klok was het dan toch Schöne die voor opluchting zorgde door raak te schieten uit een hoekschop: 3-1. Daarna was het venijn uit de wedstrijd. Toch was het nog Dusan Tadic die in de slotfase tekende voor de vierde Ajax-treffer van de avond.