Winst Dick Jaspers krijgt extra glans

Hij neemt die positie over van de Belg Frédéric Caudron, die overigens wel de wereldbeker in de wacht wist te slepen, maar in de Egyptische badplaats de zege in het laatste toernooi aan Jaspers moest laten.

De Brabander, die regerend wereldkampioen is en dit seizoen ook twee wereldbekertoernooien wist te winnen, kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Hij werd in oktober in Cairo voor de vierde keer wereldkampioen en sluit het jaar af als de beste speler ter wereld.

Het driebandencircus reist nu af naar Frankrijk voor de première van de strijd om de Ceulemans Cup.