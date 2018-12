Ten Hag laat weinig los over blessures

„Morgen gaan we bekijken of het twijfelgevallen zijn”, was het enige wat Ten Hag kwijt wilde voor de camera van Fox Sports.

In Zwolle zag Ten Hag zowel Donny van de Beek als doelman André Onana geblesseerd uitvallen. Ook onduidelijk is of Kasper Dolberg woensdag tegen Bayern München om de groepswinst van de Champions League kan strijden. De Deen ontbrak in Zwolle omdat hij vrijdag op de training last van een knie kreeg. Hakim Ziyech, pas net hersteld, kwam tegen PEC niet in het veld.