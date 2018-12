ADO Den Haag en De Graafschap scoren niet

Beide ploegen schieten met het punt niet zo heel veel op. De Graafschap blijft voorlaatste met elf punten. ADO komt op zestien punten, net als Fortuna, Willem II en Excelsior en staat twaalfde.

In een matige eerste helft creëerden beide ploegen nauwelijks kansen. Abdenasser El Khayati had twee schoten op doel. In de tweede helft bracht De Graafschap-coach Henk de Jong Agil Etemadi onder de lat voor de geblesseerde Hidde Jurjus. De doelman werd meteen getest door Elson Hooi en El Khayati.

Ook De Graafschap kwam vervolgens tot enkele schoten op doel, maar kon doelman Robert Zwinkels niet verschalken. El Khayati zorgde nog voor gevaar namens ADO, maar de bezoekers uit Doetinchem verdedigden de 0-0 in de slotfase succesvol. Delano Burgzorg kon nog na een foutje van ADO zelfs nog op doel schieten, maar Zwinkels redde.