Ben Saddik klaar voor rematch Verhoeven na toernooiwinst

Ben Saddik kende een chaotische, maar uiteindelijk vrij simpele kwartfinale in Ahoy. Zijn tegenstander Junior Tafa verloor zijn toque tot twee keer toe in de eerste ronde. Toen zijn trainer die weer op de juiste plaats had gelegd, sloeg Ben Saddik hem tweemaal naar de grond. Twee knockdowns in één ronde betekenen uitschakeling, iets waar de Australiër en zijn hoek overigens woedend op reageerden.

De halve finale was een goed opgebouwde wedstrijd. Stap voor stap bewerkte de Belgische Marokkaan het gezicht van Guto Inocente, die het wonder boven wonder wel de volle drie ronden volhield. De beslissing van de jury was echter duidelijk en de Braziliaan mocht zijn wonden stelpen en naar huis.

In de finale trof Ben Saddik met Benny Adegbuyi een tegenstander die in de ronde daarvoor een uitputtingsslag had beleefd. Hij stond tegenover de Nederlander Jahfarr Wilnis en over en weer werden flink wat klappen uitgedeeld en geïncasseerd. Adegbuyi besliste de wedstrijd met een kunststukje, hij trapte Wilnis met een perfect geplaatste highkick naar het canvas in de derde ronde.

De finale tussen de Belg en de Roemeen, beiden getraind door een Brabantse trainer, was snel voorbij. Ben Saddik sloeg met zijn steenharde linker meerdere keren vol door de dekking van Adegbuyi heen, wat uiteindelijk leidde tot een knockout. The Goliath bevestigde hiermee zijn status als belangrijkste uitdager van Rico Verhoeven én nam 100.000 dollar mee naar huis. Hij greep de mogelijkheid direct aan om Verhoeven uit te dagen. "Ik wil weer met Rico de ring in, hopelijk accepteert hij het gevecht."