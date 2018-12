Spektakel bij Lazio en Sampdoria

De stand was 1-1 met enkele minuten blessuretijd. Vier gele kaarten, één rode kaart en twee doelpunten later eindigde het duel na ruim tien minuten blessuretijd in 2-2. Lazio staat vijfde in de Serie A met achttien punten achterstand op koploper Juventus.

Francesco Acerbi bracht Lazio zo'n tien minuten voor tijd op gelijke hoogte, nadat Fabio Quagliarella de bezoekers uit Genua al in de eerste helft op voorsprong had gezet.

In de extra tijd liep eerst Bartosz Bereszynski tegen zijn tweede gele kaart op wegens vasthouden. Na hands van Joachim Andersen van Sampdoria in de 95e minuut mocht Ciro Immobile vanaf elf meter de 2-1 binnenschieten. Invaller Riccardo Saponara maakte met een soort karatetrap alsnog de gelijkmaker in de negende minuut van de extra speeltijd. Hij vierde zijn doelpunt met het shirt uit, wat hem kort daarop ook nog op geel kwam te staan.