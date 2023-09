AC Milan houdt koppositie in Serie A na zege bij AS Roma

Olivier Giroud opende in de 9e minuut de score voor Milan, waar Tijjani Reijnders in de basis stond. De Fransman benutte een strafschop. Rafael Leão zorgde in de tweede helft voor de grotere voorsprong voor de bezoekers.

Bekijk hier de tweede treffer.

Leonardo Spinazzola scoorde in de blessuretijd nog voor de thuisploeg, waar Rick Karsdop de hele wedstrijd op de bank bleef. Aanwinst Romelu Lukaku viel in de tweede helft in bij Roma, maar kon zijn ploeg niet aan een treffer helpen.

AC Milan lijfde vrijdagavond nog Luka Jovic in. De 25-jarige Servische aanvaller die overkomt van Fiorentina, moet de coach meer mogelijkheden opleveren in de frontlinie. Hij tekende voor een jaar in San Siro. Jovic zat in Rome nog niet in de selectie van Pioli.

Dortmund

Borussia Dortmund heeft punten verspeeld tegen 1. FC Heidenheim. De ploeg van Donyell Malen gaf een 2-0-voorsprong uit handen en moest na de 2-2 genoegen nemen met een punt.

Julian Brandt schoot de thuisploeg in Dortmund al in de 7e minuut op voorsprong. Emre Can maakte er uit een strafschop 2-0 van. Heidenheim kwam echter terug in de tweede helft. Eerst scoorde Eren Dinkci. Tim Kleindienst maakte uit een strafschop gelijk. Dortmund-coach Edin Terzic liet de van Werder Bremen overgenomen spits Niclas Füllkrug nog invallen voor Sébastian Haller, maar die kon het verschil ook niet meer maken. Malen speelde de hele wedstrijd.

Dortmund staat na drie wedstrijden op 5 punten. Heidenheim pakte het eerste punt in de Bundesliga na nederlagen tegen Wolfsburg en Hoffenheim.