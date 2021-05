Arjen Robben (37) inzetbaar bij FC Groningen in play-off tegen FC Utrecht

Trainer Danny Buijs mist middenvelder Sam Schreck en verdediger Wessel Dammers door blessureleed. Aanvaller Gabriel Gudmundsson is nog een twijfelgeval.

De Groningers eindigden als zevende in de Eredivisie en gaan op bezoek in de Galgenwaard bij de nummer 6, FC Utrecht. De winnaar van het duel speelt later de finale van de play-offs, met als inzet een plek in de voorronden van de nieuwe Conference League.

„De sfeer is uitstekend in de ploeg”, zegt coach Buijs in een vooruitblik. „We hebben onze doelstelling gehaald en dat betekent dat er bij ons een hoop dingen goed zijn gegaan dit seizoen. Dat geeft heel veel vertrouwen. De play-offs zijn toch een toetje waarvoor we heel graag willen spelen.”

FC Utrecht heeft een complete selectie. Ook Mimoun Mahi en Bart Ramselaar zijn fit genoeg om te spelen in de Galgenwaard, waar dankzij de versoepelde coronamaatregelen een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Er mogen maximaal 3000 fans naar binnen.

„Dat is mooi en dat is ook goed dat het kan, zeker in zo’n wedstrijd. Als je dan steun krijgt van je thuispubliek is dat alleen maar een extraatje en het kan zelfs doorslaggevend zijn denk ik”, aldus coach René Hake.