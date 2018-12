De Ligt: ’Niet toevallig dat we nu blessures oplopen’

Al in de eerste helft verlieten zowel Donny van de Beek als keeper André Onana geblesseerd het veld. „Het zijn blessures die niet per se door het kunstgras komen, maar die ook op een normaal veld hadden kunnen ontstaan”, zei aanvoerder Matthijs de Ligt na afloop. „Maar het is niet toevallig dat we vandaag twee blessures oplopen.”

Het veld van PEC Zwolle ligt al langere tijd onder vuur, nadat in het verleden meerdere Eredivisie-spelers zware blessures op de Zwolse grasmat opliepen.

