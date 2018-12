VIDEO - Ballenjongen ADO zwicht onder druk Haagse fans

Kort voor rust vermaakten de supporters op Midden-Noord zich met het overgooien van een bal die in het publiek was beland, maar uiteindelijk weer het veld op stuiterde. De ballenjongen voor het bewuste vak werd vervolgens verzocht om de bal opnieuw het vak in te gooien, maar die weigerde aanvankelijk mee te werken.

Omdat het duel verder toch weinig om het lijf had en de Haagse fans het mannetje maar bleven vragen, besloot de ballenjongen uiteindelijk gehoor te geven en de bal het vak in te schieten. Tot grote vreugde van de fanatieke ADO-aanhang...

