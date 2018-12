Ntab blijft vallen én opstaan

Daar ligt-ie. Dai Dai Ntab belandt in de boarding, terwijl de Rus Ruslan Murashov hem passeert. Ⓒ AP

TOMASZÓW MAZOWIECKI - Het loopt nog niet bij Dai Dai Ntab. Ook tijdens de derde World Cup van het seizoen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki wil het niet vlotten bij de sprinter van Reggeborgh. Positief blijven is de sleutel in zijn zoektocht naar het hervinden van succes.