Ntab baalt: ’Maar waarom zou ik in de put gaan zitten?’

Maar de pechduivel blijkt de pechvogel nog steeds op de hielen te zitten. Na een negende plaats op de eerste 500 meter (op 0.46 van winnaar Pavel Kulizhnikov, die won in 34.834), was hij zaterdag bezig aan een sterke tweede race. Maar – alsof diezelfde duivel ermee speelde – ging Ntab in de laatste bocht op het allerlaatste blokje staan… Pats, boem, onderuit. Weg toptijd. Weg verlossing.

Het was op een dag zonder echt oranje succes, op de tweede plaats van Ireen Wüst op de 1500 meter na, het meeste spectaculaire moment. Ntab bleef lang op het middenterrein zitten, hij leek even een moment voor zichzelf nodig te hebben. Uiteindelijk arriveerde hij opvallend monter bij de mixed-zone. „Ik baal dat ik niet gewoon mijn race kon rijden, maar ik ben blij dat ik weer enigszins op niveau rijd”, stelde hij, er duidelijk voor kiezend om het geheel van een zonnige kant te bekijken.

Geen grote schade

„In Japan reed ik met name tijdens het tweede weekeinde niet goed. Als ik hier de finish had gehaald had ik gewoon het podium kunnen halen”, aldus Ntab, die geen grote schade opliep en zondag gewoon in actie kan komen op de teamsprint.

„Ik ben normaal niet echt van het relativeren, maar waarom zou ik nu in de put gaan zitten en balen van mezelf? Ik reed een stuk beter dan de afgelopen weken. Daar probeer ik me aan vast te houden. Ik dacht na afloop vooral aan mijn opening. Waarom rijd ik geen 9.5, maar een 9.72? Daar moet aan worden gewerkt. We zijn in aanloop naar deze World Cup gewoon blijven trainen. We hebben niet stilgezeten om hier goed te zin. Dat kan een reden zijn.”

