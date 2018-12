Schöne: ’Haal overal het kunstgras er uit’

Bij een 0-2 voorsprong maakte de Deen kort voor rust een eigen doelpunt dat de thuisploeg weer terug in de wedstrijd hielp. De ingevallen doelman Kostas Lamprou tikte een kopbal van Zian Flemming tegen de onderkant van de lat, waarna de bal via het achterhoofd van Schöne in het net verdween.

„Oh, is het een eigen doelpunt van mij?”, reageerde Schöne verrast tegenover AT5. „Via de lat kwam hij op mijn achterhoofd, maar hij was er evengoed wel in gegaan. Of ik er nu stond of niet, een beetje domme pech dus”, vond de middenvelder, die halverwege de tweede helft uit een hoekschop van Dusan Tadic de marge voor Ajax weer naar twee tilde door raak te volleren.

Spekglad

Schöne lachte na zijn 1-3 breeduit, maar was minder te spreken over het veld waar Ajax in Zwolle op speelde. „We zullen het er maar niet over hebben...”, beet hij op zijn tong. „Maar wat is dat slécht zeg, het is spek- en spekglad. Laten ze alle kunstgrasvelden overal maar verwijderen, lekker grasveldjes overal.” Ajax liep al voor rust met Donny van de Beek en André Onana tegen twee blessuregevallen aan, waarvan de ernst nog niet duidelijk is.

