Voormalig Barça-coach pakt titel in Amerika

De ploeg die getraind wordt door voormalig Barcelona-coach Gerardo ’Tata’ Martino, versloeg in de finale van de play-offs Portland met 2-0. Meer dan 70.000 toeschouwers zagen het uit veel Zuid-Amerikaanse spelers bestaande team in het tweede seizoen na de toetreding tot de Major League Soccer de titel veroveren.

De Venezolaan Josef Martinez, onlangs gekozen tot beste speler van het seizoen in de VS, opende kort voor rust de score. Na de pauze tekende de Argentijn Franco Escobar voor de 2-0.

„We hebben de titel binnen, maar ook de manier waarop we die veroverden was knap”, reageerde Martino, die heeft aangekondigd te vertrekken uit Florida. Hij zou bondscoach kunnen worden van Mexico. „Er is geen mooiere manier om de club te verlaten.”

Gerardo ’Tata’ Martino. Ⓒ USA TODAY SPORTS