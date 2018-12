Heerenveen-aanvaller kreeg appjes: ’Hehe, eindelijk’

De 19-jarige rechtsbuiten, die begin dit seizoen overstapte van Vitesse naar SC Heerenveen, scoorde twee keer in het door de Friezen ruim gewonnen duel (1-5) met Willem II in Tilburg.

„Een lekkere avond”, vertelde Van Bergen aan de NOS. „Het maken van mijn eerste Eredivisie-doelpunt speelde wel in mijn hoofd, ja. Maar ik krijg veel vertrouwen van de trainer en mijn teamgenoten. Ze zeiden dat ik vanavond zou gaan scoren, dus toen dat gebeurde was ik ook ontzettend blij.”

Dat het er dan meteen twee zouden worden, had de aanvaller uit Oss ook weer niet verwacht. „En als je kijkt naar de ruimte die we in de slotfase kregen, dacht ik inderdaad wel stiekem aan een hattrick. Maar na afloop kreeg ik al een hoop appjes waarin stond ’hehe, eindelijk gelukt’. Dus de twee goals waren voor vanavond wel genoeg”, lachte de aanvaller, die 39 keer voor Vitesse en elf keer voor SC Heerenveen in actie kwam.

