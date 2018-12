LIVE EXTRA - NAC weer op voorsprong tegen Vitesse

FC Utrecht - Heracles Almelo

FC Utrecht hoopt vanmiddag de vierde plaats in de Eredivisie in handen te hebben. Om dat te bewerkstelligen moet de formatie van Dick Advocaat sowieso in eigen huis winnen van concurrent Heracles Almelo, dat nu vierde staat. Het duel in de Galgenwaard is om 12.15 uur begonnen.

FC Emmen - Feyenoord

In Drenthe hoopt Feyenoord vanaf 14.30 uur de prima overwinning van afgelopen donderdag tegen VVV-Venlo een passend vervolg te geven. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst treft voor het eerst in de Eredivisie-historie FC Emmen, dat vorige week knap een punt pakte (1-1) bij Vitesse.

VVV-Venlo - FC Groningen

FC Groningen begon het seizoen slecht, maar won inmiddels drie van de laatste vier Eredivisie-duels en staat vijf punten voor op hekkensluiter NAC Breda. De thuisploeg staat negende en zal (na de midweekse nederlaag in De Kuip) willen winnen om de positie in de subtop te behouden. De wedstrijd in De Koel begint om 14.30 uur.

NAC Breda - Vitesse

Wanneer NAC om 16.45 uur aftrapt tegen Vitesse is het op de hoogte van alle resultaten van de concurrerende ploegen, maar de formatie van Mitchell van der Gaag zal in elk geval zélf willen winnen. Lukt dat (net als vorig seizoen) tegen de Arnhemmers, dan doet het de laatste plaats over aan De Graafschap.

Volg alle duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.