Ingebrigtsen pakt crosstitel bij junioren

De pas 18-jarige atleet won het goud niet bij de senioren, maar in de juniorenwedstrijd over 6300 meter.

Ingebrigtsen groeide afgelopen zomer uit tot een fenomeen op de atletiekbaan. Hij won op 17-jarige leeftijd als jongste ooit zowel het goud op de 1500 als 5000 meter bij de EK in Berlijn. Hij werd onlangs uitgeroepen tot Europese belofte van het jaar.

Drassig

Op het drassige parcours in Beekse Bergen was Ingebrigtsen een klasse apart. Hij wachtte tot de laatste ronde en versnelde toen. Niemand kon hem volgen. De Spanjaard Ouassim Oumaiz eindigde als tweede, de Serviër Elzan Bibic werd derde. Beste Nederlander was Bram Anderiessen op de elfde plaats.

Ingebrigtsen vertelde aan de finish dat hij graag later op de middag ook was gestart bij de echte mannen, die ruim 10 kilometer moeten crossen. „Helaas mag dat niet van de Europese bond. Ik moet op deze kampioenschappen in mijn leeftijdscategorie meedoen, omdat junioren en senioren op één en dezelfde dag rennen.”

Tempo maken

Hij moet dus volgend jaar weer meedoen bij de junioren. „Het is niet anders”, aldus de jongste telg uit de familie Ingebrigtsen, die bekende het halverwege de race nog even moeilijk te hebben gehad. „Het was een zwaar parcours met al die modder. Die Spaanse jongen wilde dat ik het tempo maakte, maar dat vertikte ik. Ik kwam hier voor maar één ding: de titel.”