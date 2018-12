Bergsma en Kleibeuker pakken eerste WB-punten

De twee stayers van Team easyJet behaalden op de laatste dag van het derde toernooi in Polen een overwinning in de B-divisie. Bergsma zegevierde op de 10 kilometer in een tijd van 13.14,95 en daarmee kreeg de Fries het baanrecord op zijn naam. Kleibeuker was de beste op de 5000 meter en reed met 7.14,29 eveneens een baanrecord op de vrijwel nieuwe piste in Tomaszow Mazowiecki.

Bergsma en Kleibeuker sloegen de eerste twee wereldbekers in Japan over. Daardoor moest het duo in de B-divisie starten, met kwartetstart (vier rijders in de baan). Later op zondag worden de races in de A-divisie gereden, evenals de teamsprint voor mannen en vrouwen.