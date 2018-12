Goud op aflossing shorttrackteams Oranje

Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt en Dennis Visser hielden in de finale het team van Canada achter zich. Het brons was voor China. Zuid-Korea werd gediskwalificeerd.

De Nederlandse mannen werden eerder derde in Calgary. In Salt Lake City misten ze de finale.

Rianne de Vries, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven troefden in hun finale het team van Zuid-Korea af. Het brons bij de vrouwen ging naar Canada. De Nederlandse ploeg was in Calgary en Salt Lake City steeds als vierde geëindigd. Schulting was individueel succesvol in Almaty met goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter. Van Ruijven pakte zondag ook zilver op de 500 meter.

Knegt eindigde zaterdag als tweede op de 1000 meter, maar bleef een dag later op de 1500 meter buiten de medailles: vierde.