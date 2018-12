FC Utrecht via Heracles naar vierde plaats

De ploeg van Dick Advocaat wist vooraf dat het bij een zege de club uit Almelo zou passeren op de ranglijst, en die overwinning kreeg al snel gestalte.

Na vier minuten mocht Simon Gustafson al vanaf elf meter aanleggen nadat Timo Letschert door Maximilian Rossmann in het strafschopgebied was gevloerd. Gustafson bleef koel en stuurde doelman Janis Blaswich de verkeerde kant op.

Kerk kiezelhard

De bezoekers waren na dik tien minuten dicht bij de 1-1, toen een kopbal van Mo Osman smoorde in de doelmond en Adrian Dalmau nét de 1-1 niet binnen kon glijden. Aan de overkant had Gyrano Kerk vervolgens aan een klein gaatje genoeg om met een verwoestend schot de 2-0 op het scorebord te zetten. De aanvaller werd gelanceerd door Sander van de Streek en schoot via de onderkant van de lat kiezelhard raak.

Heracles was nog maar net bekomen van die tweede tegenvaller of de derde Utrecht-goal lag er al in. Een voorzet van Oussama Tannane werd door Dario van den Buijs maar half verwerkt, waarna Urby Emanuelson met zijn rechterbeen prachtig raak volleerde. Het verleidde trainer Dick Advocaat tot een bijzondere vreugdeuitbarsting langs de lijn.

Pas een kwartier voor tijd lukte het Heracles om wat terug te doen via Maximilian Rossmann: 3-1. Door het verlies maakte Heracles de status van slecht presterende ploeg in uitwedstrijden volledig waar. Sinds 16 september (Heerenveen) pakte de ploeg van coach Frank Wormuth buitenshuis nog maar één punt.

