Eerherstel hockeyers op WK na ruime zege

In de derde en laatste groepswedstrijd tegen Pakistan bleken de hockeyers met 5-1 te sterk. Al in de 7e minuut kwam Oranje op voorsprong via Thierry Brinkman. Drie minuten later was het alweer gelijk via Umar Bhutta. Daarna troffen Valentin Verga, Bob de Voogd, Jorrit Croon en Mink van der Weerden doel.

Door de overwinning werden de Nederlandse hockeyers tweede in de poule achter groepswinnaar Duitsland dat eerder op de dag te sterk bleek voor Maleisië.

In de eerste knock-outwedstrijd is Canada dinsdag de tegenstander van Oranje. Voor Oranje mag dat duel geen al te grote problemen opleveren. Daarna wacht het gevaarlijke India, dat als gastland tot dusver opvallend goed presteert.

