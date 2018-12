Vrouwenploeg mist eindzege op teamsprint

Oranje begon als koploper aan de derde en laatste manche van dit seizoen, maar kwam niet verder dan de derde plaats (1.28,53). Daardoor ging de overwinning in het wereldbekerklassement naar Rusland dat als tweede eindigde (1.28,18). Japan zegevierde in een tijd van 1.27,82.

Namens Oranje verschenen Femke Beuling, Letitia de Jong en Ireen Wüst op het ijs. Nederland eindigde in Obihiro als derde en in Tomakomai als eerste op dit vrij nieuwe onderdeel, dat bij de WK afstanden in februari in Inzell voor de eerste keer op het programma staat.

Rusland had in het eindklassement 2 punten meer dan Nederland (314 tegen 312).

Wüst, die als derde rijdster sterk afsloot, kwam dit seizoen voor de eerste keer op de teamsprint uit. ,,Ik vind het een mooi en spectaculair onderdeel, er zit veel snelheid in'', liet de vijfvoudig olympisch kampioene bij de NOS weten. ,,Ik zou bij de WK afstanden in Inzell ook best op dit nummer willen uitkomen, maar dat is niet aan mij. Het is in elk geval goed dat ik mij hier heb kunnen laten zien op de teamsprint.''