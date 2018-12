Berghuis leidt Feyenoord langs stug FC Emmen

Overtuigende zeges op respectievelijk PSV en VVV-Venlo gaven Feyenoord in aanloop naar de uitwedstrijd in Emmen veel vertrouwen. In Rotterdam durfde men zelfs weer te dromen van de landstitel, nu het verschil met koploper PSV is teruggebracht tot zeven punten. Om die aspiraties te onderstrepen, moest er wel gewonnen worden bij FC Emmen.

De ploeg van trainer Dick Lukkien kreeg in eerdere wedstrijden tegen Ajax (5-0) en PSV (6-0) veel doelpunten om de oren en koos tegen Feyenoord dan ook voor een afwachtende tactiek. De Rotterdammers mochten de bal hebben, FC Emmen hoopte vanuit de tegenstoot gevaarlijk te worden. Dat lukte in de beginfase zeer aardig. Zo moest Feyenoord-goalie Justin Bijlow handelend optreden toen Caner Cavlan voor hem opdook en miste Alexander Bannink kracht toen hij een vrije schietkans kreeg.

Feyenoorder Steven Berghuis dribbelt op Tim Siekman af. Ⓒ ANP Pro Shots

Kansen Vilhena

Na de veelbelovende Drentse openingsfase nam Feyenoord het initiatief over. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, die zonder Robin van Persie en Nicolai Jørgensen maar met Dylan Vente in de spits speelde, voerde het tempo op en nam het doel van Kjell Scherpen geregeld onder vuur. Tonny Vilhena kreeg de grootste kansen. De middenvelder schoot eerst vanuit een moeilijke hoek op doel, maar Scherpen keerde knap. In de rebound raakte Jens Toornstra de paal.

Niet veel later mocht Vilhena het zichzelf wel aanrekenen dat Feyenoord niet op voorsprong kwam. Vrij voor Scherpen had hij de hoeken voor het uitkiezen, maar was zijn schot te slap om de Emmen-doelman kansloos te laten. Hoewel Feyenoord de beste kansen kreeg, bleef FC Emmen dreigend vanuit de omschakeling. Zo belandde een mislukte voorzet van Cavlan tot schrik van Bijlow op de kruising. Feyenoord kreeg voor rust twee flinke tegenvallers te verwerken. Jeremiah St. Juste (ribblessure) en Toornstra (hamstring) moesten geblesseerd naar de kant en werden vervangen door Bart Nieuwkoop en Orkan Kökcu.

Sam Larsson is dreigend in de eerste helft. Ⓒ Hollandse Hoogte

Berghuis

Na rust had Feyenoord lange tijd moeite om tot kansen te komen, maar na 63 minuten kwam toch de verlossing. Berghuis nam een afgeslagen corner vol op zijn schoen en zag zijn inzet onderweg worden aangeraakt door Jan-Arie van der Heijden. Scherpen was daardoor kansloos: 0-1. Kort daarna leken de Rotterdammers de wedstrijd al in het slot te gooien. Tim Siekman schoffelde knullig Vilhena onderuit, waarna Feyenoord een strafschop kreeg. Berghuis schoot echter op de paal.

Twintig minuten voor tijd leek diezelfde Berghuis alsnog voor de beslissing te zorgen. De aanvaller speelde knap zijn tegenstander uit en schoot droog raak: 0-2. FC Emmen leek geklopt, maar toonde amper een minuut later veerkracht. Een vrije trap van Anco Jansen werd licht getoucheerd door Jafar Arias en zeilde zo langs Bijlow het Feyenoord-doel in (1-2). De Oude Meerdijk maakte zich op voor een spannende slotfase, maar opnieuw Berghuis zorgde voor Rotterdamse opluchting. De aanvaller speelde Siekman tureluurs en legde goed breed op Kökcu, die zijn eerste Feyenoord-doelpunt maakte: 1-3.

Ook nog 1-4

Hoewel FC Emmen nog wel aandrong en enkele keren dreigend was, kwam de zege van Feyenoord niet meer in gevaar. De Rotterdammers scoorden in de slotfase zelfs nog een keer. Na een goede actie van Kökcu werd Vilhena onderuit geschoffeld en legde hij vanaf de strafschopstip zelf aan voor de 1-4. Feyenoord verkleint de achterstand op PSV en Ajax tot respectievelijk zeven en vijf punten en sluit een topweek zodoende in stijl af.