Ronald Koeman relativeert na Spaanse rampweek: ’De wereld eindigt niet na een nederlaag’

Zo verloor Sevilla - ondanks een goal van Luuk de Jong - met 2-3 van Borussia Dortmund in de Champions League. Een niveau lager ging Real Sociedad het hardst onderuit met 0-4 tegen Manchester United. Granada en Villarreal hielden de eer hoog met zeges op Napoli en Salzburg.

Toch dreunen vooral de forse nederlagen na. Koeman wil echter niks weten van een daling van het niveau van het Spaanse voetbal. „Dit is een op zichzelf staande week, waar bovendien de nodige redenen voor aan te voeren zijn”, vertelt de trainer op een persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd met Cadiz. „Stellen dat het niveau daalt, is te gemakkelijk. Bovendien moeten Real Madrid en Atlético Madrid komende week nog in actie komen, dus dergelijke conclusies kan je nog helemaal niet trekken.”

Koeman verwacht in ieder geval dat zijn elftal zich zal herpakken dit weekend. „De wereld eindigt niet na een nederlaag. Het beste is om nu te reageren met een goed resultaat. We zijn in de competitie goed bezig en hebben nog altijd volop ambitie.”

Bekijk ook: Prijsloos debuutseizoen dreigt voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

Ook werd Koeman ondervraagd over de eenheid in zijn elftal. Dit nadat Gerard Pique en Antoine Griezmann een felle discussie voerden tijdens de verliespartij tegen Paris Saint-Germain. „Er is veel emotie gedurende zo’n wedstrijd. Ik ben blij om te zien dat de spelers reageren als ze niet tevreden zijn met de manier waarop we spelen. Zeker als zoiets tijdens de wedstrijd gebeurt, heb ik daar geen probleem mee. Ik hou er van. Je moet alles geven om te winnen, dus dan wil ik niet dat ze zich stil houden.”