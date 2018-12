Weer VAR-discussie: Toch geen rood na keiharde tackle

Na afloop ging het vooral over een incident vlak voor rust. VVV-verdediger Jerold Promes werd met een rode kaart weggestuurd wegens een grove overtreding op de Japanner Ritsu Doan.

Promes gleed bij de zijlijn - met gestrekt been - hard in op de benen van Doan. Na het raadplegen van de VAR besloot scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn beslissing terug te draaien en Promes alleen geel te geven.

De laatste vier keer dat VVV en FC Groningen elkaar troffen werd er in totaal slechts vier keer gescoord. In 2012 en 2013 werd het 0-0, in 2017 en begin 2018 1-1.

FC Groningen, dat moeizaam aan het seizoen begon, heeft aan de laatste vijf duels tien punten overgehouden. Door het gelijkspel passeert FC Groningen (14e) PEC Zwolle en FC Emmen. Die clubs hebben ook veertien punten, maar een minder doelsaldo. VVV sluit het linkerrijtje af en heeft nu vijf keer gewonnen, vijf keer gelijkgespeeld en vijf keer verloren.