Van Bronckhorst: ’Uitstekende week voor ons’

„Dit was wat we wilden”, zei de coach die koploper PSV met zijn ploeg op zeven punten blijft volgen. „Het was een uitstekende week voor ons. Al hadden we deze wedstrijd al in het eerste half uur moet beslissen. We kregen heel veel kansen. Gelukkig wisten we die in de tweede helft wel te benutten.”

Van Bronckhorst zag Jeremiah St. Juste (schouder) en Jens Toornstra (hamstring) al in de eerste helft geblesseerd uitvallen. Dat gaf hem de gelegenheid om Orkun Kökcü te laten debuteren. Het zeventienjarige talent greep zijn kans en bekroonde een uitstekende invalbeurt met een doelpunt. Kökcü kreeg de voorkeur boven Yassin Ayoub. „Want hij was niet helemaal fit”, verklaarde Van Bronckhorst. „Hij kreeg vrijdag een bal op zijn hoofd en was daarna even onwel.”