Bosker verrast met goud op 10.000 meter

De 21-jarige allrounder van TalentNED zegevierde tijdens zijn wereldbekerdebuut op deze afstand in een tijd van 13.25,27. De Rus Alexander Roemjantsev moest genoegen nemen met zilver (13.26,76). Het brons was voor zijn landgenoot Danila Semerikov (13.28,71).

Bosker bouwde zijn race op het zware ijs in Polen goed op en sloeg met een indrukwekkende versnelling toe in de slotfase. Roemjantsev reed in de laatste rit langdurig onder de tijd van de jonge Nederlander, maar moest in de laatste twee ronden het winnende schema toch nog loslaten.

„Deze uithaal had ik zeker niet verwacht”, aldus Bosker. „Dit was mijn eerste tien kilometer in World Cup-verband en normaal gesproken is het niet echt mijn afstand. Met tien rondjes te gaan had ik een dikke misser, misschien was dat wel goed, want daarna ging ik alleen maar harder rijden.”

Bosker was de enige Nederlandse deelnemer in de A-groep.

Jorrit Bergsma, olympisch kampioen van 2014 en winnaar van olympisch zilver vier jaar later, reed eerder op de dag in de B-groep een winnende tijd van 13.14,95. De Friese stayer sloeg de eerste twee wereldbekers in Japan over en kwam mede daardoor niet in aanmerking voor een startbewijs in de A-divisie.

„Natuurlijk, als Jorrit in de A-groep had gereden, was hij hier de winnaar geweest”, bekende Bosker bij de NOS. „Voor mij komt deze zege ook heel onverwacht. Ik ben nog geen echte schaatser voor de 10 kilometer. Bij de wereldbekerkwalificatie aan het begin van het seizoen in Heerenveen eindigde ik nog als zevende. Maar dit was een goede rit. Het ging relatief makkelijk en ik kon de rondetijden in de slotfase nog mooi afbouwen. Vooraf mikte ik op een plek bij de eerste tien. Als je dan wint, is dat zeker wel een heel grote verrassing, ja.”