Feyenoorder Kökcü (17) schaart zich in illuster rijtje

Door zijn goal werd Kökcü de op een na jongste scorende debutant voor Feyenoord (17 jaar en 345 dagen, red). Alleen Zier Tebbenhof op 25 september 1988 was nog jonger: 17 jaar en 237 dagen.

Het talent uit de Rotterdamse opleiding laat onder andere Ruud Geels onder zich, die op 21 augustus 1966 debuteerde met een treffer, Hij was op dat moment 18 jaar en 24 dagen jong.

„Mooier kan bijna niet toch”, zei Kökcü voor de camera van FOX Sports. „Deze keer koos de trainer voor mij. Dan moet je er staan. Ik denk wel dat ik er stond.”

Kökcü mocht voor rust invallen omdat Jens Toornstra geblesseerd raakte en Yassin Ayoub zich niet voldoende fit voelde op de bank. „Ik hoop dat hij nog lang bij ons blijft”, zei aanvoerder Jordy Clasie. „Hij traint vaak met ons mee en heeft echt veel talent. We kunnen nog veel plezier aan hem beleven.”

Kökcü is door Turkse kranten al in verband gebracht met een vertrek naar Besiktas. Maar in Emmen stelde het talent de fans van Feyenoord gerust. „Daar weet ik niets van”, zei hij. „Ik heb mijn focus volledig op Feyenoord, daar richt ik mij op. Ik wil basisspeler worden bij Feyenoord, dan zien we wel weer verder.”