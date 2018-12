De Roon en Hateboer winnen met Atalanta

De Colombiaan maakte in de tweede minuut zijn eerste treffer en scoorde in de 62e en de 80e minuut nogmaals. Bij de laatste treffer was Hans Hateboer de aangever. Kort na de openingstreffer had Kevin Lasagna de thuisploeg nog aan de gelijkmaker (1-1) geholpen.

Hateboer was een van de vier Nederlandse spelers op het veld in Udine. Hij werd vergezeld door Marten de Roon. Bij de thuisploeg hadden Bram Nuytinck en Hidde ter Avest een basisplaats. Atalanta klom door de zege naar de zevende plaats in de Serie A.