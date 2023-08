Krijgt Donar groen licht? Curator naar licentiecommissie: ’Nieuwe partij met gedegen plan’

AMSTERDAM - Met een schuldenlast richting de 4 miljoen euro vroeg Donar maandagochtend zijn faillissement aan. Met de staart tussen de benen zou het woensdag naar de curatoren stappen met de vraag om een mogelijke doorstart voor de Nederlandse basketbalgigant. Wat het grote publiek niet wist, is dat er op de achtergrond een masterplan was gesmeed waarmee de desbetreffende curatoren nu vol overtuiging naar de licentiecommissie en de BNXT League stappen met dezelfde vraag. Bijna dan, want er is nog een flinke morele worsteling. Donar zelf hoopt voor dit weekeinde op definitief groen licht.

Het Groningse Donar, met hier Andrej Magdevski (r.) in actie tegen het Belgische Antwerp Giants, hoopt komend seizoen opnieuw aan de BNXT League te kunnen deelnemen. Ⓒ FOTO ANP/HH