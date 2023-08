Slechte generale repetitie Tallon Griekspoor richting US Open

Griekspoor, die als tweede was geplaatst in Winston-Salem, leverde in de vijfde game zijn opslag in. De nummer 25 van de wereld poetste de achterstand nog weg, maar verloor de eerste set alsnog in de tiebreak. De Australiër liep in de tweede set uit naar een 4-1-voorsprong en mocht bij 5-3 voor de wedstrijd serveren.

Griekspoor trok de stand weer gelijk (5-5), maar verloor vervolgens ook de tweede tiebreak, waarin hij snel tegen een 4-0-achterstand aankeek. Purcell benutte direct zijn eerste wedstrijdpunt. De twee sets duurden bijna 2 uur.

Het toernooi van Winston-Salem is het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open, het grandslamtoernooi dat komende maandag begint. De als eerste geplaatste Kroaat Borna Coric wist zich in North Carolina wel bij de laatste acht te scharen. Hij knokte zich langs de Amerikaan Michael Mmoh: 6-4 6-7(3) 6-3.

Botic van de Zandschulp kwam in Winston-Salem niet voorbij de tweede ronde. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Omni Kumar, de nummer 385 van de wereld.