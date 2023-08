Slechte generale repetitie Tallon Griekspoor richting US Open

Griekspoor, die als tweede was geplaatst in Winston-Salem, leverde in de vijfde game zijn opslag in. De nummer 25 van de wereld poetste de achterstand nog weg, maar verloor de eerste set alsnog in de tiebreak.

De Australiër liep in de tweede set uit naar een 4-1-voorsprong. Griekspoor trok de stand weer gelijk, maar verloor vervolgens ook de tweede tiebreak. Het toernooi van Winston-Salem is het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open, die komende maandag begint.