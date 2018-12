Stem op Schaatser van het Jaar en win mooie prijzen

Een deskundige jury van oud-topschaatsers verdeelt na elk groot evenement punten over de in hun ogen vier best presterende Nederlandse mannen en vrouwen.

Ook dit jaar kunnen de fans via de website van Telesport weer meestemmen en mooie prijzen winnen, aangeboden door FILA en shop.schaatsen.nl. Juryvoorzitter Ab Krook heeft ook voor deze World Cup weer een selectie gemaakt en vier mannen en vrouwen geselecteerd op wie kan worden gestemd.

Marcel Bosker won in Tomaszów Mazowiecki verrassend de tien kilometer. Ⓒ EPA

Olympisch kampioen Esmee Visser won in Polen ’haar’ vijf kilometer. Ⓒ Hollandse Hoogte

* De waardering van de jury is niet louter gebaseerd op de klasseringen van de schaats(st)ers. Ook op basis van mentaliteit, uitstraling, techniek (opbouw race) en het verrassingseffect kunnen punten worden toegekend.

De schaatser en schaatsster van het jaar ontvangen aan het einde van het schaatsseizoen de Ard Schenk Award. De zes juryleden zijn Ab Krook (voorzitter), Yvonne van Gennip, Marianne Timmer, Rintje Ritsma, Hilbert van der Duim en Mark Tuitert.