NAC doet goede zaken tegen Vitesse

Het team van trainer Mitchell van der Gaag was zondag voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Vitesse. NAC kwam daarmee in punten op gelijke hoogte met De Graafschap. De Doetinchemmers hebben een iets minder doelsaldo.

Voor NAC betekende het de derde zege dit seizoen. Eerder rekenden de Brabanders af met De Graafschap en Heracles Almelo, ook allebei in een thuiswedstrijd.

Vitesse kon zich de nederlaag aanrekenen. Het team van trainer Leonid Sloetski mocht kort voor rust een strafschop nemen. Navarone Foor koos er voor de bal te stiften in plaats van hard te schieten. Tot vreugde van de supporters van NAC verdween de bal over het doel. Vitesse kreeg deze competitie tot dusverre vijf strafschoppen toegewezen en slechts eentje leverde een doelpunt op.

Direct daarna sloeg NAC aan de andere kant wel toe via Mitchell te Vrede. Voor de spits was het zijn zevende treffer dit seizoen.

Vitesse herstelde zich na rust van die dubbele tegenslag. De Arnhemmers voerden de druk steeds verder op en kwamen door een kopbal van Bryan Linssen in de 71e minuut langszij. Vitesse leek door te drukken, maar juist NAC sloeg in de tegenstoot via Arno Verschueren toe.