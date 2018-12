Koeman lijdt zeer pijnlijke nederlaag met Fener

Elvis Manu, voormalig speler van Feyenoord en Excelsior, maakte een van de drie goals: 3-0.

In de 26e minuut nam Jeremy Bokila, die in het verleden onder contract stond bij AGOVV en Sparta, de eerste treffer voor zijn rekening. Hij profiteerde van een fout van Fenerbahçe-keeper Harun Tekin. Met een schuiver met links besliste Manu het duel in de slotfase. Diep in blessuretijd maakte Adrien Regattin de uitslag nog pijnlijker.

Fenerbahçe staat iets voor de helft van de competitie op de 16e plek, een plaats die aan het einde van het seizoen degradatie tot gevolg heeft. De club heeft in vijftien speelronden pas drie overwinningen geboekt.

Koeman kreeg woensdag te horen dat hij voorlopig hoofdtrainer is in Istanbul. „We zeggen hetzelfde als we eerder zeiden: er verandert niets”, stelde Fenerbahçe op de website.

