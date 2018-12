Handbalsters blijven winnen op EK

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen rekende ook af met het sterke Roemenië en won met 29-24.

De vierde overwinning betekende dat Oranje de leiding nam in groep II uit de tweede ronde en een grote stap richting de halve finales zette. Noorwegen is dinsdag de volgende tegenstander.

Het overtuigende optreden tegen Roemenië, dat eerder op dit EK titelverdediger Noorwegen een grote nederlaag bezorgde, was opzienbarend omdat Oranje aanvoerster en spelmaker Nycke Groot kwijtraakte met een hersenschudding.

Het onheil trof Oranje al vroeg in de wedstrijd. Groot kreeg bij een aanvallende actie van Nederland de knie van Debbie Bont tegen haar achterhoofd. De aanvoerster en spelmaker van Oranje verliet met een pijnlijke grimas de zaal en keerde niet meer terug.

Vanaf dat moment moest Oranje schakelen in opbouw én verdediging en dat lukte wonderwel, mede door scores van Lois Abbingh en een aantal sterke reddingen van keepster Tess Wester. Bovendien stond de ploeg goed in de dekking, waar routinier Maura Visser resoluut de leiding nam.

Zo ving Oranje niet alleen het wegvallen van Groot goed op, maar wist het ook de Roemeense vedette Cristina Neagu, drievoudig wereldspeelster van het jaar, goed af te stoppen.

Bij rust leidde Nederland al niet onverdiend met 11-10, maar in de tweede helft kwam de ploeg van Thomsen helemaal los. Via scores van de ontketende Estavana Polman en Bont liep Oranje uit naar 17-12 en zelfs naar 21-13. Wester stond formidabel te keepen en in de aanval gingen vanuit alle hoeken de ballen tussen de armen door van de verbouwereerde Roemeensen.

De Oost-Europese ploeg had geen antwoord op de swingende acties van Nederland, dat de voordelige marge keurig op vijf doelpunten hield. Wester werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster.