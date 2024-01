Arne Slot wil Beelen en Van den Belt houden: ’Ook als je niet speelt, kun je jezelf ontwikkelen’

,,Als het over Beelen gaat, is het heel simpel. Voor onze achterhoede willen we er eerder een speler bij dan dat we er een laten gaan. Mijn assistent Etienne Reijnen kent hem van PEC Zwolle en ziet wat een enorme ontwikkeling hij, ook fysiek, heeft doorgemaakt het afgelopen halfjaar. Ik vind het al heel knap van hen beiden dat ze fit zijn gebleven onder de hogere belasting. Je ziet vaak dat spelers na zo’n stap geblesseerd raken.”

,,Dat zeg ik ook tegen Thomas van den Belt”, vervolgt Slot. ,,Natuurlijk zou hij graag meer willen spelen. In zo’n situatie moeten spelers de afweging maken of ze meer leren van een jaar verhuurd worden en spelen op een lager niveau of in dit regime actief blijven om jezelf te blijven ontwikkelen. Ook als je niet alles speelt, kun je jezelf ontwikkelen. Mats Wieffer had het eerste halfjaar bij Feyenoord minder gespeeld dan Thomas van den Belt nu. Ik wil ze er allebei graag bijhouden. In het algemeen zeg ik wel altijd: als een speler langere tijd weinig speelt en die rol niet meer op kan brengen, dan moeten we daarnaar kijken.. Dat signaal geven ze totaal niet af. Ze willen beter worden, niet alleen op het trainingsveld, maar ook in het hele gebeuren eromheen.”

,,Ik heb ook liever dat ze blijven, want we kunnen ze nodig hebben. Beelen is de enige centrale verdediger die ik achter de hand heb en met het vertrek van Ramiz Zerrouki naar de Afrika Cup is ook Van den Belt een plekje in de pikorde gestegen. Maar ik zal nooit zeggen ‘blijf maar, want je gaat meer spelen’. Die belofte doe ik nooit.”