Verstappen: ’Hoop dat het soms saai wordt’

De Limburger won de races in Oostenrijk en Mexico, maar er was ook kritiek op een gegeven moment. Zijn manier van racen zorgde voor controverse, want hij was enkele keren betrokken bij incidenten en crashes. Hij schoof bij Ziggo Sport aan voor een eindejaarsinterview.

En al snel blijkt dat Verstappen tevreden is over 2018. „Prima. Het was een sterk jaar. Het begin zat niet mee maar ik heb wel wat dingen geleerd. Daarna hebben we een paar wedstrijden boven verwachting gepresteerd.”

Mental coach

Hij vindt dat hij ook zeker dingen heeft geleerd. „Dat ik altijd naar mezelf moet luisteren. Je kunt jezelf altijd verbeteren, je stopt nooit met leren. Ik kan aanhoren wat anderen zeggen en dat toepassen, maar ik ga niet alle verhalen in de krant lezen wat ze van je vinden en wat je moet aanpassen. Zij kennen me niet en hebben er geen verstand van, anders hadden ze wel een echte rol bij een F1-team gespeeld.”

Verstappen laat nog even weten wat hij van het begrip ’mental coach’ vindt. „Soms zit je even in een negatieve spiraal. Ik heb geen mental coach, dat vind ik onzin. Als je zoiets nodig hebt ben je sowieso al te zwak. Je moet het vanuit jezelf kunnen. Mensen om je heen heb je nodig om te sturen en te helpen maar zo sta ik er in: anders blijf ik liever thuis.”

Renault

De Red Bull-coureur haalt vader Jos ook nog even aan. „Die herinnerde me na Monaco eraan dat ik vroeger ook een paar keer wat lastige momenten had. Hij zei: ’Als je denkt dat je niet snel genoeg bent vanuit jezelf, ben je nog altijd snel genoeg’. Dat heb ik toegepast en dan ben je letterlijk sneller. Je zit wat relaxter in de auto, minder gretig.”

Dat hij met enige regelmaat in de clinch lag met motorleverancier Renault deed hij niet om de Fransen ’af te zeiken’. „Ik wil het gewoon beter maken. Ik wil dingen oplossen, altijd vol de druk erop. Je moet wel open staan voor kritiek, zo ben ik ook opgegroeid. Ik ben hier niet met de olympische gedachte. Je moet willen winnen maar dat moet wel van twee kanten komen.”

2019

Zijn vertrouwen in de nieuwe motor van Honda is er zeker. „Ik verwacht geen vlekkeloos jaar, dat kan je ook niet verwachten. Ik zal altijd scherp zijn maar je moet wel geloven in het project. We kunnen met Honda niet meteen ongeduldig zijn. Na vier jaar waarin het niet loopt ben je er op een gegeven moment gewoon klaar mee. Dan heb je soms even een uitbarsting. Met Honda zit dat anders. Ik hoop wel dat het volgend jaar soms saai is, zoals in Mexico. Dat zou ik niet erg vinden.”

Hij vervolgt: „Ik verwacht niet vanaf het begin van het seizoen mee te strijden voor het kampioenschap maar als ik dit jaar de eerste zes wedstrijden redelijke resultaten had geboekt, had ik voor de tweede plaats mee kunnen doen. Ik hoop dat we net wat dichter erop zitten, en dan een jaar als Lewis neerzetten: heel constant. Dat is een stuk beter voor het kampioenschap. Je hoeft niet per se de allerbeste auto te hebben.”