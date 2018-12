Prandelli start bij Genoa met gelijkspel

De afgelopen week aangestelde trainer zag zijn nieuwe werkgever in de competitie gelijk spelen (1-1) tegen SPAL.

Genoa speelde 80 minuten met een man minder. Aanvoerder Domenico Criscito kreeg al snel rood na een harde overtreding op Pasquale Schiattarella. Kort daarna bracht Andrea Petagna SPAL op voorsprong.

Zeven minuten voor rust kwam de thuisploeg via Krzysztof Piatek langszij. Het betekende voor de Poolse aanvaller, die een strafschop benutte, zijn elfde doelpunt dit seizoen. Piatek is daarmee topscorer in de Serie A, met een doelpunt voorsprong op Cristiano Ronaldo en Ciro Immobile.

Oud-bondscoach Prandelli is al de derde trainer die dit seizoen bij Genoa voor de groep staat. De clubleiding ontsloeg vorige week Ivan Juric na uitschakeling in het Italiaanse bekertoernooi.

Genoa staat na zondag vijftiende, SPAL is zestiende.