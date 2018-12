Van den Brom en AZ na dit seizoen uit elkaar

Het contract van de langstzittende trainer in de Eredivisie loopt medio 2019 af. De bedoeling is dat assistent Arne Slot de nieuwe hoofdtrainer moet worden.

Van den Brom verlengde in maart van dit jaar zijn aflopende contract tot de zomer van 2019. De tweevoudig international begon in september 2014 in Alkmaar als opvolger van Marco van Basten. Onder leiding van de nu 52-jarige Van den Brom eindigde AZ achtereenvolgens als derde, vierde, zesde en derde in de eredivisie. In zijn eerste twee seizoenen plaatste de Alkmaarse ploeg zich rechtstreeks voor de Europa League. AZ speelde twee keer de bekerfinale, in 2017 en 2018. Eerst was Vitesse te sterk en afgelopen seizoen Feyenoord.

AZ werd dit seizoen begin augustus in de de tweede ronde van de kwalificatie van de Europa League uitgeschakeld door FC Kairat. In de eredivisie nemen de Noord-Hollanders na vijftien speelronden de zesde plek in.