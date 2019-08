Malen en Veltman in voorlopige selectie Oranje

De 20-jarige aanvaller van PSV maakt voor het eerst deel uit van het voorlopige keurkorps van Oranje. Ook Ajacied Joel Veltman heeft een plekje op de lijst gekregen. De verdediger kwam in november 2017 voor het laatst uit voor het nationale elftal.

Het Nederlands elftal gaat op 6 september op bezoek bij Duitsland in Hamburg en stuit drie dagen later op Estland in Tallinn. Oranje heeft na twee kwalificatieduels pas drie punten verzameld en kan zich de resterende zes groepswedstrijden niet al te veel misstappen meer veroorloven. Noord-Ierland heeft de volle score van twaalf punten uit vier duels behaald. Duitsland is na drie wedstrijden eveneens nog zonder puntenverlies.

Alleen de beste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Met dank aan de goede resultaten in de Nations League krijgt Nederland, indien nodig, nog wel een herkansing in de play-offs van het kwalificatietoernooi voor de Europese eindronden in twaalf landen.

Doelmannen

Jasper Cillessen (Valencia, Jeroen Zoet (PSV, Marco Bizot (AZ) en Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Verdedigers:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenvelders:

Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille) en Tonny Vilhena (FK Krasnodar)

Aanvallers:

Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Ryan Babel (Galatasaray)