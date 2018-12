Verstappen gaat Hamilton achterna

Verstappen wordt ook al op eigen titel gesponsord door Jumbo en Exact. Het van oorsprong Nederlandse label is nog relatief jong, opgericht in 1989, en is inmiddels ook een grote internationale speler. Zo is zanger en producer Pharrel Williams sinds enkele jaren mede-eigenaar van het spijkerbroekenmerk. Dat Verstappen zijn gewilde naam juist aan zo’n merk verbindt, is niet voor niets.

Met de deal gaat de Limburger zijn collega Lewis Hamilton achterna. De excentrieke wereldkampioen is het gezicht van Tommy Hilfiger. Ook de inmiddels ex-Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft een eigen kledinglijn. De deal tussen de populairste sportman van Nederland en het Nederlandse bedrijf wordt maandag bekendgemaakt. Verstappens manager Raymond Vermeulen is om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet inhoudelijk reageren.