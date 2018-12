Dost twee keer trefzeker voor winnend Sporting

De oud-coach van Ajax zag zijn elftal zondag CD Aves met 4-1 verslaan. Sporting is door de zege weer de nummer twee in de Portugese competitie, met twee punten achterstand op koploper FC Porto.

CD Aves nam in de zeventiende minuut door een doelpunt van de Braziliaan Rodrigo Defendi de leiding in Lisssabon. Bas Dost bracht Sporting met een benutte strafschop in de 38e minuut op gelijke hoogte. Nani zorgde er in blessuretijd voor dat Sporting Portugal met een voorsprong ging rusten.

In de beginfase van de tweede helft was het opnieuw de beurt aan Dost, die de bal na een voorzet vanaf de linkerkant knap in het doel kopte. De Nederlandse spits staat in de competitie nu op acht doelpunten en is topscorer in de Portugese competitie.

Marcos Acuña van Sporting kreeg in de 55e minuut een rode kaart. Ondanks een man minder liep de thuisploeg via een treffer van Abdoulay Diaby uit naar 4-1.